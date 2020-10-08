Kocaeli Şehir Tiyatroları perdelerini açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları perdelerini, 16 Ekim'de "80 Günde Devr-i Alem" oyunuyla açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatroları, temizlik, maske ve mesafe anlayışını esas alarak sağlık ve hijyen konularını vurgulayan "Yaramaz Notalar" adlı çocuk oyununun açık hava finalini, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Kocaeli Şehir Tiyatrolarının yeni sezon açılışı ise 16 Ekim'de "80 Günde Devr-i Alem" adlı oyunla yapılacak.

Jules Verne'in 1872'de yazdığı ünlü romanından esinlenerek hazırlanan oyun, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de saat 20.00'de izlenebilecek.

Yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu ve Sezai Yılmaz'ın yaptığı iki perdelik oyunda, 5 oyuncu farklı rollere hayat veriyor.

İzleyicileri dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaran, "inanmak" teması üzerine kurulu oyunun kadrosunda, Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz yer alıyor.