Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nun acı kaybı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun emektar oyuncularından Ahmet Yaşar Özveri, hayatını kaybetti. Sağlık sebeplerinden dolayı uzun süredir tedavi görmekte olduğu hastanede yaşamını yitiren Ahmet Yaşar Özveri, 01 Eylül Çarşamba(bugün) İstanbul Ümraniye Hz. Ali Camii'nde saat 14. 00'ta kılınacak namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı mezarlığına defnedilecek. Sanatçı Özveri'nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Türk Tiyatrosu çok önemli değerlerinden birini kaybetti. Kurulduğu günden bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu'na emek veren değerli sanatçımız Ahmet Yaşar Özveri'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. Kocaeli, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da, "Çok değerli bir meslektaşımızı, bir meslek büyüğümüzü kaybettik. Geride oynadığı ve yönettiği sayısız oyun, yetiştirdiği genç tiyatrocular kaldı. Tiyatroya verdiği emeklerle Ahmet Yaşar Özveri adı hep yaşayacak. Tüm tiyatro camiasının, tiyatro severlerin ve Kocaeli Şehir Tiyatrolarının başı sağ olsun" ifadesini kullandı

YENİ TİYATROCULAR YETİŞTİRDİ

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurulduğu günden beri pek çok oyunda oynayan, oyunlar yöneten, tiyatro okulunda eğitmenlik yapan, oyun çevirileri bulunan Ahmet Yaşar Özveri, 1997-99 tarihleri arasında Akdeniz Tiyatro Enstitüsü Türkiye Başkanlığını da yürütmüştü. Kocaeli Şehir Tiyatroları bünyesindeki Tiyatro Okulu'nda 2004-2005 yıllarında eğitmenlik yapan Özveri, Türk tiyatrosuna yeni yeteneklerin kazandırılmasını sağladı. Kendi çevirdiği "Party Time" adlı oyunu öğrenciler için sahneye koyan deneyimli tiyatrocu Özveri, 2013 tiyatro sezonunda tiyatro okulu öğrencileri ile "72. Koğuş" adlı oyunu çalıştı.

SANATÇININ ROL ALDIĞI BAŞLICA OYUNLAR:

Hamlet, Töre, Devamı Olan Rüya, Sokağa Çıkma Yasağı, Kamyon, Hakimiyeti Milliye Aşevi, Lysistrata, Roberto Zucco, Otobüs, Üç Kuruşluk Opera, Bir Şehnaz Oyun, Barış, Kırmızı Yorgunları, Düşlerim Benim, İsli Sisli Pis Puslu, Bahar Noktası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Yalancının Resmi, Karar Kimin, Tartuffe, O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise, Peynirli Yumurta, Derviş ve Ölüm, Resimli Osmanlı Tarihi, Kral Lear, Canlı Maymun Lokantası, Fareler ve İnsanlar, Jan Dark

YÖNETTİĞİ OYUNLAR:

Kamyon, Hadi Öldürsene Canikom, İsli Sisli Pis Puslu, Eski Fotograflar

KURUM DIŞI ÇALIŞMALARI:

Zerda, Güneydoğudan Öyküler, Ana Yüreği adlı dizilerde rol aldı.