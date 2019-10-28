Kocaeli şehit oğluna son kez sarıldı

Şehit oğluna son kez sarıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda keşif ve gözetleme görevi yaparken Resulayn'da PKKYPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un (27) naaşı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından Ramazan Sarıtosun cenaze aracına girerek oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

Dün, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da keşif ve gözetleme görevinde bulunan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, PKKYPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Şanlıurfa'da hastaneye kaldırılan Sarıtosun, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi bugün Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirildi. Şehidin naaşı Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Anne Hacer Sarıtosun cenaze aracındaki oğlunun tabutuna uzun süre dokundu. Şehidin kardeşleri Ahmet ve Sümeyye Sarıtosun ile Büşra Sarıtosun Bağlar gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından Ramazan Sarıtosun cenaze aracına girerek oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna son kez sarıldı. Şehidin cenazesi daha sonra Darıca Merkez Camii'ne getirildi.