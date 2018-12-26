Kocaeli Şehit Oğlunu Asker Selamı ile Uğurladı

Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladıDARICA(Kocaeli), (DHA) - IĞDIR'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Yakup Gitmez, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı



DARICA(Kocaeli), (DHA) - IĞDIR'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Yakup Gitmez, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Anne Ayşe Gitmez, top arabasına konulan şehit oğlunu asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı.



Dün, Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez, şehit düştü. Şehit uzman onbaşının cenazesi dün akşam askeri uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törenle şehidin cenazesi Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi. Bugün, Darıca Destebaşı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, şehidin ailesi ve binlerce kişi katıldı. Cenaze namazını Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan kıldırdı.



Şehit uzman onbaşının Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığı'nda askeri öğrenci olan kardeşi Zafer Gitmez, cenaze namazına ağabeyinin üniformasını giyerek katıldı. Anne Ayşe Gitmez, çocukları Mehmet, Zafer ve Seda Gitmez büyük üzüntü yaşarken, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi askeri törenle top arabasına konuldu. Top arabasının ilerlediği sırada Ayşe Gitmez, asker selamı verdi. Cenaze namazına katılan küçük çocuklar da top arabası ilerlerken asker selamı verdi. Şehidin cenazesi Darıca Nene Hatun Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin babası Ali Gitmez ise geçen yıl çalıştığı inşaattan düşmesi sonucu ölmüştü.

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