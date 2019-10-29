Kocaeli şehit oğlunun türk bayrağına sarılı tabutunu öptü

Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın Hicret Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir , Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy , Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, şehidin eşi Esma Ablak, babası Orhan Ablak, annesi Elif Ablak ile 6 kardeşi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşını eşi Esma Ablak gözyaşları içerisinde asker selamı vererek uğurladı. Şehidin naaşı Gölcük şehitliğinde toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de CHP heyeti ile tokalaşmadı

ABD'li Senatör Lindsay Graham'dan Bağdadi operasyonunda yaralanan köpek ile ilgili açıklama: Erken emekliliği hak ediyor