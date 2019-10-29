Son Dakika Haberleri: Kocaeli şehit oğlunun türk bayrağına sarılı tabutunu öptü
Son Dakika Güncel Kocaeli şehit oğlunun türk bayrağına sarılı tabutunu öptü

Kocaeli şehit oğlunun türk bayrağına sarılı tabutunu öptü

31 dakika önce

Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü(3)ŞEHİT TEĞMEN TOPRAĞA VERİLDİŞehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın Hicret Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment...

Kocaeli şehit oğlunun türk bayrağına sarılı tabutunu öptü, System.String[]

Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü(3)

ŞEHİT TEĞMEN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın Hicret Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, şehidin eşi Esma Ablak, babası Orhan Ablak, annesi Elif Ablak ile 6 kardeşi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşını eşi Esma Ablak gözyaşları içerisinde asker selamı vererek uğurladı. Şehidin naaşı Gölcük şehitliğinde toprağa verildi.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:37 Kaynak: DHA
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