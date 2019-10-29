Kocaeli şehit oğlunun türk bayrağına sarılı tabutunu öptü
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Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü(3)ŞEHİT TEĞMEN TOPRAĞA VERİLDİŞehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın Hicret Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment...
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:37 Kaynak: DHA
Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü(3)
ŞEHİT TEĞMEN TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın Hicret Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, şehidin eşi Esma Ablak, babası Orhan Ablak, annesi Elif Ablak ile 6 kardeşi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşını eşi Esma Ablak gözyaşları içerisinde asker selamı vererek uğurladı. Şehidin naaşı Gölcük şehitliğinde toprağa verildi.
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