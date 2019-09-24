Kocaeli şehit piyade astsubay üstçavuş volkan tantürk için memleketinde tören düzenlendi
1 saat önce
KOCAELİ Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk için memleketinde tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:04 Kaynak: DHA
KOCAELİ Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk için memleketinde tören düzenlendi
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