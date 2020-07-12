KOCAELİ Serada öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış - Son Dakika

KOCAELİ Serada öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış

Serada öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmışKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, serada darp edilerek öldürülen Erdem Şanlıer'in (82) cüzdanı ve otomobilinin çalındığı belirlendi.

Serada öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, serada darp edilerek öldürülen Erdem Şanlıer'in (82) cüzdanı ve otomobilinin çalındığı belirlendi. Polis, olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Balcı Sokak'ta kendisine ait hobi bahçesi olan Erdem Şanlıer, dün akşam saatlerinde sera içerisinde ölü bulundu. Yapılan araştırmada, yaşlı adamın cüzdanı ve kapının önündeki otomobilinin çalındığı belirlendi. Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan Darıca'ya yerleşerek, yalnız yaşayan Erdem Şanlıer'in, Cuma günü akşam saatlerinde öldürüldüğü tahmin ediliyor. Erdem Şanlıer'in sürekli olarak yemek yediği kafenin sahibi, ?Her akşam eve gitmeden önce mutlaka bize uğrar yemek yerdi, yemek yemese dahi bir kahve içer öyle giderdi. Cumartesi günü öğle yemeği için de iç pilav siparişi vermişti. Gelmeyince merak edip, aradığımızda cep telefonuna ulaşamadık. Birkaç defa daha arayıp ulaşamayınca merak edip evine gittim, evde de kimse yoktu, bu defa seraların bulunduğu hobi bahçesini gittiğimde uzun süre suyun açık kaldığını fark ederek şüphe üzerine polisi ve sağlık ekiplerini aradım, geldiklerinde ölmüştü." dedi. Erdem Şanlıer'in Almanya'da yaşayan oğluna ölüm haberinin verildiği öğrenildi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Serada öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış - Son Dakika
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