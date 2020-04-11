Kocaeli sessizliğe büründü - Son Dakika

KOCAELİ'de, koronavirüs salgını nedeninin önlenmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından cadde ve sokaklar ile meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kocaeli'de sessizlik hakim oldu. Kentte, cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken, her gün on binlerce aracın geçiş yaptığı D-100 Karayolu'nda da çok az sayıda araç görüldü. Kentin merkezi bölgelerinde kontrol noktası kuran polis ekipleri, yasağa uymayanlara yönelik denetim yaptı.