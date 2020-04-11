Kocaeli sessizliğe büründü - Son Dakika
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Kocaeli sessizliğe büründü

6 saat önce

KOCAELİ'de, koronavirüs salgını nedeninin önlenmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından cadde ve sokaklar ile meydanlar boş kaldı.

Kocaeli sessizliğe büründü, System.String[]

KOCAELİ'de, koronavirüs salgını nedeninin önlenmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından cadde ve sokaklar ile meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kocaeli'de sessizlik hakim oldu. Kentte, cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken, her gün on binlerce aracın geçiş yaptığı D-100 Karayolu'nda da çok az sayıda araç görüldü. Kentin merkezi bölgelerinde kontrol noktası kuran polis ekipleri, yasağa uymayanlara yönelik denetim yaptı.


Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:29 Kaynak: DHA

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