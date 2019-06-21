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KOCAELİ Silahlı saldırganlar otobüs kamerasında

27 dakika önce

Silahlı saldırganlar otobüs kamerasındaİZMİT'te dün gece Murat U. adlı kişiye silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin görüntüleri olay yerinden geçmekte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs kamerasına yansıdı.

Silahlı saldırganlar otobüs kamerasında
İZMİT'te dün gece Murat U. adlı kişiye silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin görüntüleri olay yerinden geçmekte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralandıktan sonra yere yığılan Murat U.nun yanına koşarak gelen 2 kişinin elinde tabancayla tehdit etmeleri görülüyor.
Olay dün akşam saatlerinde, Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. B.O ve M.D adlı kişiler daha önceden arkadaş oldukları ve aralarında husumet bulunan Murat U. ile dün gece karşılaştılar. Çıkan tartışma biranda kavgaya dönüşünce B.O ve M.D üzerlerinde taşıdıkları tabanca ile Murat U.'nun sırtına bir el ateş etti. Kanlar içersinde yığılan Murat U.'yu ellerinde tabanca ile tehdit ettikleri sırada o güzergahtan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün kamerasına yansıdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. Şoförü Resul G. otobüsü hemen yol kenarına çekerek yaralı Murat U.'ya ambulans gelene kadar yardımcı oldu. Ağır yaralanan ve Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Murat U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenilirken gözaltına alınan B.O ve M.D Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
KOCAELİ Silahlı saldırganlar otobüs kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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