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KOCAELİ Simitçi Erkan, Kurban Bayramı'nda yetimleri sevindirecek

1 saat önce

Simitçi Erkan, Kurban Bayramı'nda yetimleri sevindirecekKocaeli'nin Derince ilçesinde simitçilik yaparak geçimini sağlayan Erkan Aydın, Suriye sınırındaki yetimleri sevindirmek için 1 aylık kazancının yarısını bağışlayacak.

Simitçi Erkan, Kurban Bayramı'nda yetimleri sevindirecek
Kocaeli'nin Derince ilçesinde simitçilik yaparak geçimini sağlayan Erkan Aydın, Suriye sınırındaki yetimleri sevindirmek için 1 aylık kazancının yarısını bağışlayacak.
Geçtiğimiz yıllarda yaptığı yardım kampanyalarla gündeme gelen simitçi Erkan Aydın, bu kez Suriyeli yetimler için bir yardım kampanyası düzenledi. Kocaeli'nin Derince ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan Aydın, 1 ay boyunca sattığı simitlerden kazandığı paranın yarısı ile Kurban Bayramı arefesinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giderek Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yetimleri sevindirecek.
Gerçekleştirdiği kampanyayı anlatan Erkan Aydın, 'Ben yaklaşık 2 aydır Suriye'de, sınır boylarındaydım. Kendi imkanlarımla toplamış olduğum gıda ve giyim yardımlarını Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Türkmen mülteci kamplarına, Türkmendağı eteklerindeki kardeşlerimize bizzat kendim götürüp, teslim ettim. Onun akabinde Doğu Guta'lı bir kardeşimizden bana gelen mesaj üzerine, Kocaeli'ye gelip tekrar bir yardım kampanyası başlattım. 'Yetimlere kurban bayramına gidiyoruz. Anne' yazılı tişörtüm ile bu kampanyaya başladım. 1 ay boyunca satacağım simitlerden elde edeceğim paranın yarısıyla Allah nasip ederse Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gidip Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki yetim kardeşlerimizi sevindireceğim. 1 Ağustos'ta çok değer verdiğim, yol arkadaşım Asya Yıldız ile oradaki kardeşlerimizi sevindirmek için yola çıkacağım. dedi.
KOCAELİ Simitçi Erkan, Kurban Bayramı'nda yetimleri sevindirecek
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
Aydın, Kocaeli, Kurban Bayramı, Güncel
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