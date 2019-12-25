Kocaeli sınırda yakalanan deaş şüphelileri adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli sınırda yakalanan deaş şüphelileri adliyede - Son Dakika

Kocaeli sınırda yakalanan deaş şüphelileri adliyede

6 saat önce

Sınırda yakalanan DEAŞ şüphelileri adliyedeKocaeli polisinin operasyonu ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarak çatışma bölgelerine gitmeye çalışan 3 DEAŞ şüphelisi Iğdır'da yakalandı.

Sınırda yakalanan DEAŞ şüphelileri adliyede

Kocaeli polisinin operasyonu ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarak çatışma bölgelerine gitmeye çalışan 3 DEAŞ şüphelisi Iğdır'da yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen M.Ö., Ü.T. ve H.T.'nin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarak çatışma bölgelerine gideceklerini belirledi. Polis, 3 şüpheliyi Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında yaya olarak yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli sınırda yakalanan deaş şüphelileri adliyede

Kocaeli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
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