KOCAELİ Site görevlisi intihar etti - Son Dakika

KOCAELİ Site görevlisi intihar etti

Site görevlisi intihar ettiKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir sitede görevli olarak çalışan İsmail Ersoy(52), sitenin yönetim odasında kendisini iple asarak intihar etti.

Site görevlisi intihar etti

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir sitede görevli olarak çalışan İsmail Ersoy(52), sitenin yönetim odasında kendisini iple asarak intihar etti.

Olay Kartepe Ataşehir Mahallesi Teleferik Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Aynı sitede yaklaşık 30 yıldır site görevlisi olarak çalışan İsmail Ersoy'dan bir süredir haber alamayan yakınları, site içerisinde Ersoy'u aramaya başladı. Sitenin yönetim odasına giren kişiler İsmail Ersoy'un kendisini iple astığını görerek 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan acil sağlık ekibi, İsmail Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, yönetim odası ve çevresinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Ersoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kartepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Site görevlisi intihar etti - Son Dakika
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