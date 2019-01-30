Kocaeli Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Yangına Yol Açtı
17 dakika önce
Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yolaçtı.
Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yolaçtı. Evdekiler dışarı çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında salon kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Başiskele Döngel Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde çıktı. İddiaya göre, ev sahibi Hikmet Günay Sarı sobada eski eşyalarını yaktığı sırada sıçrayan kıvılcımların yolaçtığı yangında alevler kısa sürede bütün odayı sardı. Hikmet Günay Sarı, yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca aliesini alarak evden çıktı. Sarı'nın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürürken, evin salonu kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:38 Kaynak: DHA
Kazada Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi
Abdullah Gül'e Zehirli Gazla Suikast İddiasının Altından Klima Sorunu Çıktı
Berkay Şahin, Hakim Karşısında Kavgada Arda Turan'ın Ensesinden Nasıl Tuttuğunu Gösterdi
Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına AK Parti'den İlk Yorum: Son Noktayı Koydu