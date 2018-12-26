Kocaeli Sobadan Sızan Gazdan 1 Kişi Öldü, 4 Kişi Tedaviye Alındı
16 dakika önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kullanılmayan tavuk çiftliğinde bulunan binada yaşayan Afgan uyruklu 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, kullanılmayan tavuk çiftliğinde bulunan binada yaşayan Afgan uyruklu 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi tedavi altına alındı.
Olay, Gebze Pelitli
Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan bir tavuk çiftliğinin yanındaki tek katlı evde meydana geldi. Kiraladıkları evde kalan Afgan uyruklu 5 kişi iddiaya göre ısınmak için sobayı yaktı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden haber alamayan arkadaşları eve geldi. 5 kişiyi baygın halde görenler yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi 1 kişinin öldüğünü tespit ederken, 4 kişiye müdahalede bulundu. Bilinçleri kapalı olan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma
olay yeri inceleme ekibi evde incelemede bulunurken, Afgan uyruklu kişilere evi kiralayan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:36 Kaynak: DHA
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