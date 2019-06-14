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KOCAELİ Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsteki bekçi faciayı önledi

2 saat önce

Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsteki bekçi faciayı önlediKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsü Şehabettin Eneç direksiyon başında kalp krizi geçirirken, yanındaki koltukta bulunan bekçi İbrahim Ekinci aracı durdurarak olası bir faciayı önledi.

Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsteki bekçi faciayı önledi
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsü Şehabettin Eneç direksiyon başında kalp krizi geçirirken, yanındaki koltukta bulunan bekçi İbrahim Ekinci aracı durdurarak olası bir faciayı önledi. Hastaneye kaldırılan şoför yaşamını yitirdi.
Olay dün sabah saatlerinde, Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İzmit ile Hereke arasında sefer yapan Şahabettin Eneç idaresindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsü ile yolda ilerlerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada şoförün yanındaki koltukta oturan işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci hemen direksiyonu tutarak aracı durdurdu. İbrahim Ekinci olası bir faciayı önlerken, yolculardan 112 Acili aramalarını istedi. Şoför, koltuktan alınırken, olay yerine gelen sağlık ekibi Şehabettin Eneç'i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şehabettin Eneç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
15 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yaptığı öğrenilen 7 çocuk babası Şahabettin Eneç, bugün Yavuz Sultan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Körfez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KOCAELİ Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsteki bekçi faciayı önledi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:06 Kaynak: DHA
İbrahim Ekinci, Kalp Krizi, Güncel
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