KOCAELİ Şoförün dikkati yavru köpekleri ezilmekten son anda kurtardı - Son Dakika

KOCAELİ Şoförün dikkati yavru köpekleri ezilmekten son anda kurtardı
Şoförün dikkati yavru köpekleri ezilmekten son anda kurtardı KOCAELİ'nni Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otobüs şöförü yolda fark ettiği sokak köpeklerini ezilmekten son anda kurtardı.
Şoförün dikkati yavru köpekleri ezilmekten son anda kurtardı KOCAELİ'nni Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otobüs şöförü yolda fark ettiği sokak köpeklerini ezilmekten son anda kurtardı. Körfez ilçesi D-100 Karayolunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park A.Ş. otobüsü hareket halindeyken, yola aniden çıkan iki yavru köpeği son anda fark eden otobüs şöförü hemen aracı durdurdu. Araçtan inen şoför köpekleri yolun dışına çıkarttı. Ulaşım Park görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, Ancak güzel bir kalp bunu yapabilirdi! Önce kalp güzelliği, sonra saygı tüm canlılara. Hayat kurtaran sürücümüzü tebrik ediyoruz. şeklinde ifade kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:37
Kaynak: DHA
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