KOCAELİ Sokak hayvanları için evde kalmadı - Son Dakika

Sokak hayvanları için 'evde kal'madı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve 1999 depreminde enkazda kalarak 2 bacağını da kaybeden Ufuk Koçak, koronavirüs salgını sırasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besliyor. Protez bacaklarıyla sokağa çıkan Ufuk Koçak, hayvanların bulunduğu alanlara mama bırakıyor.

Gölcük'te yaşayan Ufuk Koçak, 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altında kalarak 2 bacağını kaybetti. Zaman içerisinde yaşama dört elle tutunan Ufuk Koçak, aradan geçen yıllar içerisinde su altı sporlarında önemli başarılara imza attı. Koronavirüs salgını sırasında insanların evde kalması sebebiyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını gören Ufuk Koçak, engeline rağmen protez bacakları ile sokaklarda hayvanları bulunduğu yerlere mama bırakıyor.

Sokak hayvanlarının insanlar evlerinden çıkmadığı için aç kaldığını söyleyen Koçak, "İnsanlar şu anda sokağa çıkamadıkları için bu hayvanlar dışarıda açlar. Ben de elimden geldiği kadar bu hayvanları beslemeye çalışıyorum. Keşke sokakta hayvanlar olmasa. Asıl gayemiz sokakta hayvanların olmaması. Bu bir yerde bataklıkta sinek avlamaya benziyor. Keşke onları kendi tabiatlarına döndürebilsek veya eve, kendi bakımımıza alabilsek. Keşke bakımlarını sonuna kadar götürebilsek de biz ekstra olarak bu sıkıntılı günlerde dışarı çıkarak bu hayvanları beslemek zorunda kalmasak." dedi.