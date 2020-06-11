KOCAELİ Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar - Son Dakika

Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sokak hayvanları için konulan barınaklardan 8'i çalındı.

Derince Belediyesi'nin sokak hayvanları için beslenme yerlerine koyduğu barınaklardan 8'i kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Derince Belediyesi'nin her gün mama ve su bıraktığı Fatih Mahallesi eski baraj mevkisinde 2, Toylar Mahallesi mevkisinde 3, Çınarlı Mahallesi Çenesuyu mevkisinde 2 ve Çınarlıdere Mesire Alanında yer alan 1 barınak olmak üzere 8 barınak çalınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Derince Belediyesi barınakların çalınmasıyla ilgili bilgileri olanların emniyet ve belediye birimlerine haber verilmesini istedi.

'LÜTFEN İHBARDA BULUNUN?

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün sokak hayvanları için konulan kulübelerin çalınmasına tepki göstererek, 'Kulübeler bizim çevremizde yaşayan hayvanlarımız, köpeklerimiz için yapılan çok güzel kulübelerdi. İlçemizin muhtelif yerlerine bunları yerleştirdik. Ancak 1 ay sonra bunların hepsinin çalındığını gördük ve son derece üzüldük. Hayvan severlerin ilgi gösterdiği köpeklere pandemi döneminde yeterli ilgili gösteremedikleri için görev bizlere, belediyelere düşmüştü. Zaten normalde yapıyorduk. Ancak duyarlı vatandaşlarımızın bize verdiği uyarılar ile bu sokak hayvanlarımız için hem kulübeleri yaptık hem de her gün yemeklerini, özel olarak bu iş için çalışan 2 kişilik bir ekibimiz ve aracımız ile temin ettik. Hatta bir de veteriner arkadaşımız sadece bu iş ile ilgileniyor. Bu güzel kulübelerimizi de hayvanlarımızın hizmetine sununca millet tarafından bayağı takdirle karşılandı.' dedi.

Kulübeleri çalanların bulunması için destek beklediğini söyleyen Başkan Aygün, 'Gerçekten bunu son derece üzüntülü bir şekilde söylüyorum. Bu duyarsızlığı, bu hadsizliği yapan insanlarımıza duyarlı, hayvan sever insanlarımızın bir şekilde karşı çıkmalarını istiyoruz. Bunları çalanları gören varsa, bilen varsa ihbar etmelerini istiyoruz. Lütfen hem belediyemize, hem emniyete ihbarda bulunun. Çünkü biz konuyu hem jandarma hem de emniyet üzerinden takip ediyoruz. Dolayısıyla buradan duyarlı vatandaşlarımıza, hayvan severlerimize sesleniyorum. Bu konuda bize yardımcı olsunlar. Biz bu hizmeti yapmadığımızda gerek sosyal medyadan gerekse başka kanallardan bize eleştiride bulunuyorlar. Bu eleştirilerde haklılar. Biz bu haklı olan davranışlarına cevap verdiğimiz halde maalesef duyarsız insanların sıkıntılarını biz çekiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyorum' diye konuştu.

'ORGANİZE BİR İŞ OLDUĞU BELLİ?

Tüm kulübelerin aynı gece çalınmasının organize bir iş olduğunu belirten Aygün, şöyle konuştu:

'İlk etapta 10 tane yaptık. Önce 1 tanesi çalındı. Bir tanesi çalınınca, 'İnsanların belki ihtiyacı vardır. Almıştır' dedik. Ama bunun 8'i birden çalınınca iş ciddiye bindi. Aynı gün çalındı hepsi. Bunun organize bir iş olduğu belli. Biz bunları yere serbest halde bırakmadık. Bu kulübeleri zemine kazık çakarak ve o kazıklara vidalayarak monte ettik. Yani sökülmesi bir teknik ekip gerektiren kulübelerdi bunlar. Dolayısıyla bu işin organize bir iş olduğu belli.?