Kocaeli sosyal medyada ünlenen 'para hırsızı karga' şoförlerin maskotu oldu - Son Dakika

Sosyal medyada ünlenen 'para hırsızı karga' şoförlerin maskotu oldu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Fatih Marmaray durağında bir kadının İstanbul Kart'ına para yüklemek istediği sırada 20 lirasını, daha sonra yan tarafta bulunan halk otobüsü kooperatifindeki bir kişinin 5 lirasını çalmasıyla sosyal medyada ünlenen karga, şoförlerin maskotu oldu. Kargaya 'Şakir' adını veren şoförler, karganın belirli aralıklarla kooperatife gelip yemek yediğini söyledi. Gebze'de bulunan Fatih Marmaray Durağında bir kadının İstanbul Kart'ına para yüklemek istediği sırada 20 lirasını, daha sonra yan tarafta bulunan halk otobüsü kooperatifindeki bir kişinin 5 lirasını çalmasıyla sosyal medyada ünlenen karga, Marmaray durağının yan tarafından bulunan halk otobüsü kooperatifi çalışanlarının maskotu oldu. Karganın acıktığı zaman kooperatif durağına geldiğini ifade eden şoförler, bazı şoförlerin karganın gelmesi için gökyüzüne para gösterdiklerini belirtti. Karganın ilk olarak kooperatifin çay ocağındaki simit tezgahına geldiğini ve tezgahta bulunan simitleri yediğini ifade eden çay ocağı işletmecisi Ferhat Yılmaz, karganın 2-3 günde bir geldiğini belirterek, "Ben 2 ay önce burada işimin başındayken, karga gelip simit tezgahına kondu. Biraz simit verdim onu yedi ve dostluğumuz böylece başlamış oldu. Daha sonra elime gelmeye başladı ve sürekli geliyor. 2-3 günde bir geldiği oluyor bizim kooperatife. Benden kaçmıyor, bize çok alıştı sürekli buraya geliyor. Baya gırgır, şamata yapmaya başladık, buralarda olduğunda her çağırdığımızda geliyor. Geçenlerde Marmaray'da bir para çalmış. Bende bilmiyorum onu internetten duydum ve daha sonra bana söyleyenler oldu. Bizim bir arkadaşımızın da 5 lirasını kaptı ama daha sona parayı geri aldık." dedi.

"KARGA ÜNLÜ OLDU" Karganın sosyal medyada ünlenmesinin ardından kargaya 'Şakir' adı verdiklerini söyleyen Ferhat Yılmaz, "Biz burada yemeğini suyunu veriyoruz sürekli. Şu an burada yok ama acıktığı zaman geliyor. İsmini 'Şakir' koyduk. Şakir diye bağırdığımız zaman buralarda olduğu zaman yanımıza geliyor. Çok değişik tepkiler aldık burada olduğu zaman arkadaşlar video çekiyor, karga baya ünlü oldu." Diye konuştu.

"BENİMLE DALGA GEÇİYORLAR" Kargayı besledikleri için kendisiyle dalga geçenlerin de olduğunu belirten Ferhat Yılmaz şöyle konuştu:

"Kargayı ben beslediğim için benimle şakalaşanlar, dalga geçenler oluyor. 'Kargayı hırsızlığa alıştırmışsın, sana para getiriyor' diye dalga geçiyorlar. Bir yandan hoşuma gidiyor bir yandan da çok tuhaf hissediyorum. Bizim buraların eğlencesi oldu."

"KOOPERATİFİN MASKOTU OLDU" Kooperatifte bulunan şoförlerin kargayı çok sevdiğini ve gelmediği zamanlarda yolunu gözlediklerini ifade eden şoför Vuslat Keskin ise şöyle konuştu:

"Sık sık geliyor buraya. Sabahları kahvaltı yaparken ve simit yerken geliyor. Biz de onu kendi durağımızın maskotu gibi görmeye başladık seviyoruz onu. Sabahları simit yerken gelecek mi diye bekliyoruz. Bazı arkadaşlar 'Şakir' diye bağırıyor. Karga buralardaysa ve bizi duyuyorsa geliyor. Gelmediği zaman yolunu gözlüyoruz. Bazen gelen kargaları Şakir mi geldi diye kontrol ediyoruz. Genelde acıktığı zaman buralara geliyor. Birini yemek yerken gördü mü direkt olarak yemeğine ortak oluyor, bizden biri oldu kargayı seviyoruz."