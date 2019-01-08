Son Dakika Haberleri: Kocaeli Sosyal Medyadan Fuhuş Pazarlığına Operasyon

Kocaeli Sosyal Medyadan Fuhuş Pazarlığına Operasyon

51 dakika önce

Sosyal medyadan fuhuş pazarlığına operasyonİzmit'te, sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlıkları yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan fuhuş pazarlığına operasyon

İzmit'te, sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlıkları yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, sosyal medya hesaplarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A.(36) ile müşteri kılığında iletişime geçen polis, Ayazma Mahallesi'nde bir evde buluştu. Yapılan fuhuş pazarlığının ardından baskın düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan İ.A. ve M.K.(43) isimli kadın ile fuhuşa yönlendirilen Özbek uyruklu 2 kadını gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden fuhuşa yönlendirilen 2 Özbekistan vatandaşı kadın sınır dışı edilirken, İ.A. ve M.K. adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:10 Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel
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