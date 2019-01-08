Kocaeli Sosyal Medyadan Fuhuş Pazarlığına Operasyon
51 dakika önce
Sosyal medyadan fuhuş pazarlığına operasyonİzmit'te, sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlıkları yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyadan fuhuş pazarlığına operasyon İzmit
'te, sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlıkları yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, sosyal medya hesaplarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A.(36) ile müşteri kılığında iletişime geçen polis, Ayazma Mahallesi'nde bir evde buluştu. Yapılan fuhuş pazarlığının ardından baskın düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan İ.A. ve M.K.(43) isimli kadın ile fuhuşa yönlendirilen Özbek uyruklu 2 kadını gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden fuhuşa yönlendirilen 2 Özbekistan
vatandaşı kadın sınır dışı edilirken, İ.A. ve M.K. adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:10 Kaynak: DHA
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