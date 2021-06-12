Kocaeli Spor Şöleni Başladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'nün organize edilen Spor Şöleni başladı. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şölen, Cumartesi gün boyu misafirlerini ağırladı. Şölende sporcular da yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Büyükşehir Belediyesi, spor şöleniyle, herkesin eğlenmesi, spor yapması ve çocukların oynayıp doyasıya hoş vakit geçirebilmesini amaçlıyor. Sevgi ve hoşgörü hislerinin kuvvetlendiği şölende birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Özelikle takımlar arasında tatlı rekabet gözlerden kaçmadı.
ÇOCUK AKTİVİTELERİ
Spor şöleni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Vinsan Açık Çim Saha'da herkese açık olacak ve ücretsiz gerçekleşiyor. Spor Şöleninde, Ayak Tenisi Şampiyonası'nın yanı sıra Masa Tenisi, Eğlenceli Atletizm, Floor Curling ve çocuk aktiviteleri gibi oyunlardan oluşuyor.
1 gün sürecek Spor Şöleni programı ise şöyle:
12 Haziran 2021/ Cumartesi
Saat
09: 00 Alanda Toplanma - Teknik Kontroller
09: 30 Ayak Tenisi Şampiyonası Kura Çekimi
10: 00 Ayak Tenisi Şampiyonası Müsabakaların Başlaması
(21 Yaş Üstü - 16 Takım Elemeleri)
11: 30 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı - 16 Takım Elemeleri
12: 30 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Üstü - Çeyrek Finalleri (8 Takım)
13: 00 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı - Çeyrek Finalleri (8 Takım)
14: 00 Spor Şöleni Etkinliklerin Başlaması
14: 15 Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Şöhretler Karmasının
Ayak Tenisi Müsabakası
14: 30 Selamlama Konuşması
14: 40 Etkinlik Alanlarını Ziyareti
14: 45 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Üstü Yarı Finalleri (4 Takım)
15: 45 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı Yarı Finalleri (4 Takım)
16: 45 Ayak Tenisi Şampiyonası Üçüncülük Müsabakaları
17: 15 Spor Şöleni Etkinliklerinin Bitişi
17: 45 Ayak Tenisi Şampiyonası Finali
18: 30 Ayak Tenisi Şampiyonası Kupa Töreni ve Bitiş
Kaynak: Habermetre
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