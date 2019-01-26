Son Dakika Haberleri: Kocaeli Su Kanalına Uçan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Kocaeli Su Kanalına Uçan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

1 saat önce

Su kanalına uçan otomobilden burnu bile kanamadan kurtulduİzmit TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu.

Su kanalına uçan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

İzmit TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Araç sürücüsü Nesip Süslü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza TEM Otoyolu İzmit Bekirdere rampa geçişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan Nesip Süslü idaresindeki 59 SF 433 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçları devirerek su kanalına uçtu. Kaza sonrasında araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracın bulunduğu yerden kaldırılması için vinç çağırdı. Vinç yardımıyla su kanalından çıkarılan otomobil çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Kaza anını anlatan sürücü Nesip Süslü, Ben bir şey hatırlamıyorum. Bir TIR vardı. Beni sıkıştırınca ben de kaçmaya çalışırken kaza yaptım dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:13 Kaynak: DHA

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