Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kocaeli İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, amaçlarının İSU Genel Müdürlüğü'nü, Türkiye'nin en iyi su ve kanalizasyon İdaresi yapmak olduğunu belirtti.

Hayata geçirdikleri projelere değinen Sağlık, şunları kaydetti.

"Kurumun daha iyi basamaklara, daha iyi yerlere gelmesini, Türkiye'nin en iyi kurumu yapmak istiyorsak halkımıza en iyi hizmeti sunmak zorundayız. Bütün hedefimiz ve amacımız budur. Bundan dolayı da herkes kendi iştigal ettiği alanda, Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini, hatta dünyadaki iyi uygulama ve örnekleri öğrenip, Kocaeli'deki insanların hizmetine sunmasını bekliyorum. Bu hepimizin üzerinde bir vazife, diye düşünüyorum. Bu yetenek, bu bilgi ve beceri bizim kurumumuzda var. Bizi geliştirecek, bize yeni projeler ve yeni öneriler sunacak kaliteli ve eğitimli bir personele sahibiz. Tek yapacağımız iş, birimlerin başında olan yöneticilerin, altındaki personelin motivasyonunu, şevkini artıracak onu motive edecek, ona yön verecek çalışmalar yapması gerekir."

Kocaeli'nin kurak bir dönem geçirdiğini anlatan Sağlık, "2019 yılında yaşadığımız kuraklık sürecini, su stresini birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. O nedenle herkes kendi bölgesinde, kendi sınırları içerisinde su arızalarına en hızlı şekilde müdahale edecek tedbirleri almalıdır. Biz bir damla suyu zayi etmeyecek şekilde çalışmalıyız. Ocak ayı bitti ama Yuvacık Barajı, hala yüzde 51 seviyesinde. İnşallah şubat, mart ve nisan aylarında barajın dolmasını bekliyoruz. Temennimiz bu yönde. O yüzden bu riski gözönüne alarak çalışmalar ve planlamalar yapılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, yeni yönetim anlayışı çerçevesinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Kurum olarak halkımıza daha iyi hizmet sunmak için projeler ve yatırımlar gerçekleştirdik. Bütün bu yatırımlarımızda işçisinden memuruna, çaycısından şoförüne kadar herkesin emeği var. Bundan dolayı bütün çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2020 yılındaki çalışmalarımıza, aynı gayret ve ciddiyetle devam edeceğiz." diye konuştu.