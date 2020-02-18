Kocaeli sürücü markete gitti, hareket eden tır beton bariyere çarptı - Son Dakika

Sürücü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, akaryakıt istasyonu önünde sigara almak için park eden Cemil Deniz'in kullandığı TIR, nedeni bilinmeyen sebeple hareket ederek beton bariyere çarptı.

Kaza, D-130 karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Krayolunda seyreden 41 GA 248 plakalı TIR sürücüsü Cemil Deniz, iddialara göre sigara almak için bir akaryakıt istasyonu önünde durdu. İstasyonun marketine girdiği sırada TIR, kontrolsüzce ilerleyerek karayolunda bulunan refüjdeki beton bariyere çarparak durdu. Kaza sonrası yol kısa süreliğine iki yönlü trafiğe kapatıldı. TIR, yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücüsü markete gittiği sırada bilinmeyen bir sebeple hareket ederek beton bariyere çarpan TIR, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücü araçtan indikten sonra TIR'ın hareket etmesi ve beton bariyere çarptığı anlar yer alıyor.