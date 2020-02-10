Kocaeli süt kutularından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli süt kutularından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kocaeli süt kutularından uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Süt kutularından uyuşturucu çıktıKOCAELİ'de, uyuşturucu maddeleri süt kutuları içerisinde gizleyerek piyasaya süren ve uyuşturucu ticaretine aracılık ettikleri belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Süt kutularından uyuşturucu çıktı

KOCAELİ'de, uyuşturucu maddeleri süt kutuları içerisinde gizleyerek piyasaya süren ve uyuşturucu ticaretine aracılık ettikleri belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Uyuşturucu maddeleri süt kutuları içerisinde gizleyerek piyasaya süren 12 kişi Kocaeli ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Bir başka operasyonda uyuşturucu ticaretine aracılık ettiği tespit edilen 8 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 28 kilo 660 gram esrar, 3 bin 438 adet sentetik hap, 1183 adet uyuşturucu hap, 184 adet exacty uyuşturucu hap, 3 adet sikke ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 kişi Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli süt kutularından uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu Ticareti, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
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