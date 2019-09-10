Son Dakika Haberleri: Kocaeli-taksisine aldığı müşterisini gasp etti
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli-taksisine aldığı müşterisini gasp etti

40 dakika önce

Taksisine aldığı müşterisini gasp ettiİstanbul'da Sakarya'ya götürmek için anlaştığı Irak vatandaşını, iddiaya göre, bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden taksici F.Ş., yakalandı.

Taksisine aldığı müşterisini gasp etti

İstanbul'da Sakarya'ya götürmek için anlaştığı Irak vatandaşını, iddiaya göre, bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden taksici F.Ş., yakalandı. Taksicinin yanında cezaevinden izinli çıkan arkadaşı S.K.?nin de olduğu, S.K.?nin olayın ertesi günü cezaevine döndüğü belirlendi.

Dün akşam, İstanbul Havalimanı'nda Irak vatandaşı L.A.A.A.L., Sakarya'ya gitmek için taksici F.Ş. (35) ile bin 400 lira karşılığında anlaştı. F.Ş., yola çıkmadan önce yanına Silivri Cezaevi'nden özel izinle çıkan arkadaşı S.K.?yi (35) de aldı. F.Ş. ve S.K., TEM Otoyolu Kocaeli Gebze Şekerpınar gişeleri mevkiinde L.A.A.A.L.?yi bıçakla gasp ederek üzerinde bulunan 7 bin 500 Irak Dinarı, 500 TL ve bin 500 dolarını aldı. F.Ş. ve S.K., L.A.A.A.L.?yi taksiden indirerek İstanbul'a geri döndü. L.A.A.A.L. durumu hemen polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak ticari taksinin plakasını belirledi. Taksi sürücüsü F.Ş. ve yanında bulunan S.K.?nın kimliğini belirleyen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Taksi sürücüsü F.Ş., İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. S.K.?nın ise yağma suçundan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu, 28 Ağustos günü özel izinle dışarıya çıktığı ve gasp olayının ertesi günü sabahı cezaevine teslim olduğu belirlendi.

F.Ş. emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, L.A.A.A.L.?nın 450 lirasını taksi ücreti karşılığında aldıklarını, otoyolda inmek istediğini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan F.Ş., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüphelinin benzer yöntemle gerçekleştirdikleri gasp olaylarından suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Kocaeli-taksisine aldığı müşterisini gasp etti

Sakarya, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun İSPARK zammına "finansal düzenleme" açıklamasına tepki yağıyor
Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:03:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli-taksisine aldığı müşterisini gasp etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]