Son Dakika Haberleri: Kocaeli tamamlanana kadar başka camiileri tercih ediyorum'
Son Dakika Güncel Kocaeli tamamlanana kadar başka camiileri tercih ediyorum'

Kocaeli tamamlanana kadar başka camiileri tercih ediyorum'

26 dakika önce

Restorasyon başladıktan sonra diğer camileri tercih ettiğini söyleyen Eray Atalı, Cami aktif bir şekildeyken sürekli kullanıyorduk ama restore çalışmaları devam ederken prefabrik haline çok gelmedim. Bu caminin restore çalışması bitene kadar diğer camileri tercih edeceğim.

Restorasyon başladıktan sonra diğer camileri tercih ettiğini söyleyen Eray Atalı, Cami aktif bir şekildeyken sürekli kullanıyorduk ama restore çalışmaları devam ederken prefabrik haline çok gelmedim. Bu caminin restore çalışması bitene kadar diğer camileri tercih edeceğim. Çalışmalar sanırım yaklaşık 2 senedir devam ediyor biraz uzun sürdüğünü düşünüyorum. Böyle tarihi bir caminin bir an önce yeniden hizmete açılması biz vatandaşlar için iyi olacaktır diye düşünüyorum. diye konuştu.

'RESTORASYON SÜRECİ UZADI'

Restorasyon sürecinin uzadığını ifade eden Ergin Kodil, Camiinin restorasyon süreci çok sıkıntılı geçiyor bizim için. Camiye geliyoruz, prefabrik bir yerde namaz kılmak zorunda kalıyoruz. Bir an önce bitmesi gerekiyor baya uzadı çünkü. Bir İzmitli olarak yetkililerden camimizi tekrar hizmete açmalarını bekliyoruz. Yazın çok sıcak oluyor şu an ibadet edilen prefabrik yer, çok gürültü oluyor. Zor da olsa ibadet edebiliyoruz ama tabii ki caminin yerini tutmuyor. Küçük ve havasız bir yer kışın da çok soğuk oluyor. Dışarıda kalan cemaat oluyor sığmadığı için eski caminin bir an önce açılmasını istiyoruz. dedi.

Kocaeli tamamlanana kadar başka camiileri tercih ediyorum'

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:35 Kaynak: DHA
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