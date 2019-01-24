Kocaeli Tamire Getirilen Telefonun Bataryası Patladı
39 dakika önce
Tamire getirilen telefonun bataryası patladıKocaeli'nin Başiskele ilçesinde arızalanan telefon bataryası, tamir için getirildiği dükkanda patladı.
Tamire getirilen telefonun bataryası patladı Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde arızalanan telefon bataryası, tamir için getirildiği dükkanda patladı. Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Başiskele'de cep telefonu satışı ve tamiri yapan bir dükkanda meydana geldi. Telefonunun bataryası arızalanan müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine geldi. Tamirci Hulusi Ayman, tezgahın üzerine koyduğu telefonu eline alıp incelediği sırada telefonun bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Ayman, alev alan telefonu saniyeler içerisinde tezgahın üzerine fırlattı. Bataryanın patlama anı ve iş yerinde yaşanan panik güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:53 Kaynak: DHA
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