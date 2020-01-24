Kocaeli tankerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli tankerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli tankerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı

6 saat önce

Tankerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle aldıkları yakıtın bir kısmını çalarak satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Tankerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle aldıkları yakıtın bir kısmını çalarak satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 10 milyon liralık yakıt çalan 23 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez ilçesinde bulunan akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle yakıt alarak yakıtın bir kısmını çalanları takibe aldı. Polis, akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerlere dolumu yapılan akaryakıtların bir iş yerinde mühürlerinin bozularak ürün sahiplerinden habersiz bir kısmının boşaltıldığı ve toplanan bu akaryakıtın başka satıldığını tespit etti. 3 ay boyunca devam eden takiben ardından D.E. liderliğindeki çeteye operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, kaçak akaryakıt, akaryakıt tankerlerine ait mühür ve mühür bozmaya yarayan çok sayıda aparat ele geçirilirken, aralarında bir kadının bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. 23 kişi 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütlü olarak güveni kötüye kullanma, hırsızlık malı satın almak ve suçtan edilen malvarlıklarını aklama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli tankerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:46 Kaynak: DHA
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