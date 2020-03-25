KOCAELİ Tansiyon hastası kadın evinin balkonunda öldü - Son Dakika

Tansiyon hastası kadın evinin balkonunda öldü

İZMİT'te tansiyon hastası olduğu öğrenilen Filiz Diler (49), evin balkonunda rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Olay sabah saatlerinde, İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Kıran Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Filiz Diler, aynı evde yaşadığı çocukları tarafından evin balkonunda hareketsiz yatarken bulundu. Annelerini hareketsiz gören kız kardeşlerin ihbarı üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde Filiz Diler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tabip tarafından yapılan ön incelemede Filiz Diler'in kronik hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.