Kocaeli tarihi binada yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli tarihi binada yangın korkuttu - Son Dakika

Kocaeli tarihi binada yangın korkuttu

6 saat önce

Tarihi binada yangın korkuttuİzmit'te kaymakamlığa ait tarihi ahşap binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Tarihi binada yangın korkuttu

İzmit'te kaymakamlığa ait tarihi ahşap binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay sabah saat 07.15 sıralarında İzmit Kozluk Mahallesi Dut Sokak üzerindeki İzmit Kaymakamlığı'na ait 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Kocaeli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi olarak hizmet veren binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, 2'nci katta henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülürken, mesai saatlerinin henüz başlamamış olası bir faciayı engelledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli tarihi binada yangın korkuttu

İzmit Kaymakamlığı, Kocaeli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İple boğularak öldürülen adamın cesedi battaniyeye sarılmış şekilde bulundu
12 yaşındaki çocuk, abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtulmayı başardı 8 kişilik aile, alev topuna dönen evlerini gözyaşına boğularak izledi Ev hapsi ile tahliye edilen kedicikler, örgütün ayarladığı özel villada kalıyor

Son Dakika Haberleri
15:05 Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek - Son Dakika
15:04 Yemen hükümetinden İsviçreli büyükelçinin İran'da Husi elçiyle görüşmesine tepki - Son Dakika
15:04 Siirt'te kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
15:04 Türkiye'nin ilk kadın bilim tarihçisi Prof. Dr. Sevim Tekeli için DTCF'de cenaze töreni - Son Dakika
15:01 Kurnaz, 'Kepez'de birleştirici ve bütünleştirici olacağız' - Son Dakika
14:48 Ev hapsi ile tahliye edilen kedicikler, örgütün ayarladığı özel villada kalıyor - Son Dakika
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 15:08:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli tarihi binada yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]