Son Dakika Haberleri: Kocaeli Tarihi eser yolu kapatmak için konuldu
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli Tarihi eser yolu kapatmak için konuldu

1 saat önce

Tarihi eser yolu kapatmak için konulduKocaeli'nin Darıca ilçesinde, deniz kenarındaki yürüyüş yoluna araçların geçişini engellemek için konulan kayalar arasında üzerinde yazıların olduğu tarihi eserin de bulunması dikkat çekti.

Tarihi eser yolu kapatmak için konuldu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, deniz kenarındaki yürüyüş yoluna araçların geçişini engellemek için konulan kayalar arasında üzerinde yazıların olduğu tarihi eserin de bulunması dikkat çekti. Vatandaşlar, bir yapıya ait olan tarihi eserin yoldan kaldırılarak koruma altına alınmasını istedi.
Yaklaşık 6 ay önce belediye ekipleri, Darıca Yalı Mahallesi'nde deniz kıyısındaki yaya yoluna araçların girmesini engellemek için bölgede bulunan taşları koydu. Bir bölümü tel örgülerle de kapatılan yolda kullanılan bir taşın üzerinde eski döneme ait olduğu görülen yazıları fark eden vatandaşlar, konuyu yetkililere bildirdi. Birkaç ay önce arkeologlar yaptıkları incelemede, bir yapıya ait olduğu belirlenen üzerinde yazılar olan tarihi eserin bölgeden taşınması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar, taşın bulunduğu yerden kaldırılarak, koruma altına alınması gerektiğini belirterek, yetkililerden duyarlılık beklediklerini ifade etti.
Kocaeli Tarihi eser yolu kapatmak için konuldu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:10 Kaynak: DHA
Kocaeli, Darıca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz Son Dakika! Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı Son Dakika! Savcılık, Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi Melih Gökçek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesine göndermede bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:18:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Tarihi eser yolu kapatmak için konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]