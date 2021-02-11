KOCAELİ Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar - Son Dakika
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KOCAELİ Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

KOCAELİ Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

11.02.2021 01:35

Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılarKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde tarihi eserleri 3 milyon dolara satmaya çalışan kişiler jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde tarihi eserleri 3 milyon dolara satmaya çalışan kişiler jandarmanın operasyonu ile yakalandı. 22 adet tarihi eser ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri 3 milyon dolar karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Jandarma düzenlediği operasyonla H.G., M.Y., M.S.E., E.V. ve C.Y.?yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi deri kitap, 1 adet tunç testi ve 15 adet çeşitli boyutlarda tarihi obje olmak üzere toplamda 22 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Münir Karaloğlu, Jandarma, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOCAELİ Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar - Son Dakika


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