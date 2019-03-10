Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

"Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli" konusuyla bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu sona erdi.

"Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli" konusuyla bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu sona erdi.



Bir otelde, 205 akademisyenin katılımıyla düzenlenen sempozyumda, 6 ayrı salonda 3'ü özel 36 oturumda tarih, coğrafya, halk bilimi, müzik, sanat tarih, arkeoloji gibi alanlarda 156 tebliğ sunuldu.



Sempozyumun kapanış oturumu Doç. Dr. Bilal Çelik başkanlığında Prof. Dr. Sabahattin Özel ve Prof. Dr. İlhan Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.



Düzenleme kurulu adına Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altı yıl önce bilinmeyeni yeni kuşaklara anlatma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.



"Gelinen noktada 19 ciltte, 12 bin sayfa ve 900 tebliğden oluşan Kocaeli tarihi ve kültürüne ait envanter ortaya çıktı." diyen Selvi, bunun Türkiye'de şehir tarihi üzerine yapılan bugüne kadarki en teferruatlı çalışma olduğunu bildirdi.



Selvi, 6 yıl üst üste yapılan sempozyumda, her yıl yaklaşık 150 tebliğ sunulduğunu aktararak, "Türkiye'de alanında hakim olanlarca farklı alanlarda çalışmalar sunuldu. Aynı zamanda kültüre dair de önemli çalışmalar sempozyumda yapıldı. Milli mücadelenin 100. yılındayız, bu sene ülkemizde farklı etkinlikler düzenlenecek." diye konuştu.



Kocaeli'nin de milli mücadelede kritik bir noktada yer aldığına işaret eden Selvi, kentin Kuvayımilliye'nin ilk kurulduğu yer olduğunu kaydetti.



"Şehir ansiklopedisi inşa sürecini başlattık"



Selvi, unutulmuş bir değer olan Servetiye'de, Yunan işgaline direnilip buradan Ankara'ya düşman geçişinin engellendiğini bildirdi.



Selvi, sempozyumda üniversite öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla milli mücadelenin nasıl gerçekleştiğinin katılımcı akademisyenlerce anlatıldığını ifade ederek, "Böylelikle bir hedef gerçekleştirilmiş oldu. Bundan sonraki hedefimiz daha çok kültürel çalışmalar yapmak. Bu sempozyumda bir taraftan da yöresel ürünleri ön plana çıkardık. Bir şehir ansiklopedisi inşa sürecini başlattık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu 12 bin sayfadan çıkaracağı bir ansiklopedi halkla buluşacak." ifadelerini kullandı.

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