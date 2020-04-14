Kocaeli tarım ve hayvancılıkta hız kesmiyor - Son Dakika
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Kocaeli tarım ve hayvancılıkta hız kesmiyor

6 saat önce

"Sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli, yıllık ortalama 100 bin ton beyaz et ile kentte ekili 72 bin hektar alandan elde edilen sebze ve meyveyi tüketiciyle buluşturuyor.

Kocaeli tarım ve hayvancılıkta hız kesmiyor, System.String[]

"Sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli, yıllık ortalama 100 bin ton beyaz et ile kentte ekili 72 bin hektar alandan elde edilen sebze ve meyveyi tüketiciyle buluşturuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını belirterek, sürdürülebilir üretim ve sağlıklı gıdanın vatandaşlara ulaştırılmasının devamı için birçok önlem aldıklarını söyledi.

Mete, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin her gün toplantılar yaptığını ve üretimlerin aksamaması konusunda telkinlerde bulunduğunu vurguladı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a da bu süreçte verdiği destekten dolayı teşekkür eden Mete, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, salgın nedeniyle gıda denetimlerini artırdığını ve firmaları bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdiğini anlattı.

Kentte ekilen 72 bin hektar alandan 561 bin ton ürün elde edildiğini, tarlada, serada, ahırda, her yerde üreticilerin yanında olduklarını aktaran Mete, şöyle devam etti:

"Yazlık kışlık sebze üretimi çok fazla. Özellikle Kandıra bölgesinde tarla sebzeciliği var. Kandıra sivri biberi başta olmak üzere domates ve karpuz çok iddialı olduğumuz ürünler. Sebze ve meyvede sıkıntımız yok. Yanı başımızda İstanbul var. İstanbul'u beslemek Anadolu şehirlerine düşüyor. Kocaeli, İstanbul'un arka bahçesi. Burada üretilen sebze ve meyve o anlamda çok değerli. Özellikle bizim Gebze, İzmit Bayraktar, Karamürsel Tepeköy'deki seralarımızda yaz kış sebze üretimi var hem Kocaeli'ye hem de İstanbul'a yetişmeye çalışıyoruz. Seralardaki üretimimiz son gaz devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Her gün mesai arkadaşlarımızla sahadayız. Üreticilerimizin yanındayız."

"Arazilerin tümünün ekilebilmesi için çalışma hazırladık"

Mete, Kocaeli'deki meyve bahçelerinden İstanbul'a kiraz, elma, armut ve ayva gibi ürünlerin gönderildiğini de kaydetti.

Kocaeli'de arazilerin çoğunun ekildiğine işaret eden Mete, "Kocaeli'de arazilerin yüzde 80'i ekiliyor. Kentteki arazilerin yüzde 100'ünün ekilmesi için 3 yıllık bir çalışma hazırladık. 2023 hedefimiz kapsamında, arazilerin yüzde 100'ünü ekmek istiyoruz. Bu kapsamda aromatik bitki projesi hazırladık. Ekilemeyen ya da zor ekilebilecek arazilerde aromatik bitki üreteceğiz. Fideleri hazırladık. Yeni bir bitki deseni oluşturmak için çalışıyoruz. Arazilerimizde üretim en kabiliyetli şekilde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Yem bitkisi üretimini teşvik ediyoruz"

Kocaeli'nin "sanayi kenti" olarak anıldığını hatırlatan Mete, şunları kaydetti:

"Kocaeli, aynı zamanda bir tüketim şehri. Kocaeli 133 bin büyükbaş ve 132 bin küçükbaş hayvana sahip. Kocaeli'de 328 kanatlı hayvancılıkla uğraşan 328 işletme ve 500 kümesimiz var. Kentte yıllık 10 milyona yakın kanatlıdan ürünler elde ediliyor. Türkiye'nin beyaz et üretiminin yüzde 10'unu Kocaeli karşılıyor. Kocaeli'nin tamamını beslemenin yanı sıra bazı ürünlerde Türkiye'ye de destek oluyoruz. 100 bin tona yakın beyaz et üretimimiz var. 110 bin ton süt elde ediyoruz. 120 milyona yakın yumurta üretimimiz var. Yumurta üretimi konusunda da iyi bir rakam. Öte yandan 15 bin ton kırmızı et ve 2 bin ton hindi eti üretiyoruz."

Mete, hayvancılıkla uğraşanlara destek olmak için yem bitkisi üretilmesini de teşvik ettiklerini, Kocaeli'nin yem bitkisi üretiminde iyi bir noktada olduğunu sözlerini ekledi.

İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:24 Kaynak: AA

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