Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğünden milletvekili Türkkan'ın iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Mecliste yaptığı basın açıklamasında Kocaeli'de görev yapan ve kendisini arayan veteriner hekimlerin yeterli malzemeleri olmadığına ilişkin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 3 Nisan 2020'de Türkkan'ın Mecliste yaptığı basın açıklaması sonucu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan ve kendisini arayan veteriner hekimlerin yeterli malzemeleri olmadığına dair iddiaları ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine cevap hakkı doğduğu ifade edildi.

Bütün Tarım ve Orman il müdürlükleri gibi Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de her aşı döneminde sahada görev yapan veteriner hekimlere aşı, çizme, önlük veya tulum temin ederek aşı kampanyası başlattığı belirtildi.

Açıklamada, "Salgın dönemlerinde ise bütün saha çalışanları gıda kontrolör ve denetmenleri dahil bütün veteriner hekimlere ekstra koruyucu tedbirler alınarak malzemeleri dağıtılır. Müdürlüğümüzce de talepler doğrultusunda malzeme dağılımı gerçekleştirilmiştir.

Sayın vekile kim ulaşmışsa veya kim bilgi vermişse gerçek dışı bilgi vermiştir. Bu olağanüstü durumdan önce de gerekli bütün malzemelerin alımı ve dağıtımı belirli aralıklarla il müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüklerine yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Daha önce yaşanan salgınlar dolayısıyla bunlarla mücadele konusunda ilçe müdürlüklerinin gerekli tecrübe ve malzemelerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi ve devamında ihtiyaç olan maske, önlük, tulum, eldiven, galoş ve bone olmak üzere tüm malzemelerin alınıp dağıtımının yapıldığı, bunların Müdürlükte kayıtlarının olduğu bildirildi.

"Diğer illere de takviye yapacak kadar koruyucu malzememiz bulunmaktadır"

Açıklamada, her ilçe müdürlüğünün acil durumda doğrudan temin yoluyla ihtiyaç duyabileceği malzemeleri alabileceği bütçe ödeneklerinin bulunduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ödenek talepleri halinde hemen genel bütçeden karşılanmaktadır. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak diğer illere de takviye yapacak kadar koruyucu malzememiz bulunmaktadır. Sayın vekilin veteriner hekimlerle ilgili malzeme yetersizliği hakkında yaptığı açıklamayla ilgili olarak Kocaeli Veteriner Hekim Odası Başkanı Orhan Altuntaş'a konuyla ve malzeme sıkıntısıyla ilgili herhangi bir talepte bulunulmamış, sorundan bahsedilmemiş, iddiaların gerçek dışı olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Sayın vekilimiz bizleri aramış olsaydı, gerçek dışı bilgilerin doğru olmadığı kendilerine ispatla bilgi verilebilirdi."

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salgınla alakalı tüm tedbirleri önce planlayıp, sonrasında taşra teşkilatını talimatlandırdığı aktarıldı. Pakdemirli'nin her konuya 24 saat esasına dayalı takip eden bir çalışma anlayışıyla yaklaştığı bildirilen açıklamada, "Biz de il müdürlüğü olarak tüm çalışanlarımızla kendilerine layık olmak üzere en zorlu süreçte üretimin aksamaması, sürdürülebilir gıda arzının devamı için çalışmaktayız. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki tüm saha çalışanlarımız, Bakanlığımız talimatları doğrultusunda gerekli kişisel önlemlerini alarak görevlerini aksatmadan çalışmalarına devam etmektedir." ifadesine yer verildi.