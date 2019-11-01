Son Dakika Haberleri: Kocaeli tarımından ülke ekonomisine 9 milyon 888 bin TL'lik katkı
Son Dakika Ekonomi Kocaeli tarımından ülke ekonomisine 9 milyon 888 bin TL'lik katkı

Kocaeli tarımından ülke ekonomisine 9 milyon 888 bin TL'lik katkı

7 saat önce

KOCAELİ (İHA) – DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kocaeli'de 2019 yılında 13 bin 79 dekar tarım arazisi sulandığını ve üretilen ürünler ile ülke ekonomisine 9 milyon 888 bin TL'lik katkı sağlandığını söyledi.

Kocaeli tarımından ülke ekonomisine 9 milyon 888 bin TL'lik katkı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kocaeli'de 2019 yılında 13 bin 79 dekar tarım arazisi sulandığını ve üretilen ürünler ile ülke ekonomisine 9 milyon 888 bin TL'lik katkı sağlandığını söyledi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak, tarımda su tasarrufuna, çiftçilerimizin kazançlarına ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandı. Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden odluğunu söyledi.


Çalışmalar kapsamında Kocaeli'de 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Kocaeli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 13 bin 79 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kocaeli'de yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 9 milyon 888 bin TL katkı sağlandı" dedi. - KOCAELİ

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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