Kocaeli Tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürerken kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kocaeli Tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürerken kaza yaptı: 2 yaralı
Tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürerken kaza yaptı: 2 yaralı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Onur K., yolda tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürdü.
Tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürerken kaza yaptı: 2 yaralı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Onur K., yolda tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürdü. Park halindeki otomobile çarparak devrilen araçta bulunan Onur K. ile yanındaki arkadaşı hafif şekilde yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. Onur K. yönetimindeki 41 TU 219 plakalı otomobille seyir halindeyken mahallede kimliği bilinmeyen kişi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Onur K. tartıştığı kişinin üzerine aracını sürdü. Onur K.?nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 41 AEB 510 plakalı otomobile çarparak devrildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri olay yerine geldi. Araç içerisinde sıkışan Onur K. ve yanında bulunan arkadaşı Muhammet Ali U. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekipleri hafif yaralanan Onur K. ve Muhammet Ali K.?ye müdahalede bulunarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:50 Kaynak: DHA
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