KOCAELİ Tartıştıkları kişiyi sırtından vurdular

Tartıştıkları kişiyi sırtından vurdularİZMİT'te henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tartıştıkları Murat U.'yu sırtından vurdu. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.Olay İzmit Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, Murat U. ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlılardan biri tabanca çekince Murat U. kaçmaya başladı. Koşarak uzaklaşan Murat U.'yu sırtından vuran zanlılar daha sonra kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, sırtına bir mermi isabet eden ve ağır yaralanan Murat U.'yu İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, kaçan zanlıların silahından çıkan mermi kovanını aradı. Zanlıların kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.