KOCAELİ Taşla camı kırıp cep telefonlarını çaldılar

Taşla camı kırıp cep telefonlarını çaldılar Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde, telefon bayisinin camı taş atıp kırarak içeri giren hırsızlar 20 saniye içerisinde 1 bilgisayar ile 4 telefonu çalıp kaçtı.
Saat 04.00 sıralarında, Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu bayisinin önüne gelen 2 kişi, taş atarak camı kırdı. 2 hırsız daha sonra vitrin camını tekme atıp, elleriyle iterek camın yere düşmesini sağladı. İçeri giren hırsızlar, bir dizüstü bilgisayar ile 4 cep telefonunu çaldı. Her şey 20 saniye içerisinde olurken, camın kırıldığını duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, işyeri sahiplerine bilgi verdi. İşyeri ve çevredeki kameraları izleyen polis, 2 kişinin plakası bulunmayan bir otomobil ile dükkanın bulunduğu yere geldiğini, otomobilde bir kişinin 2 kişiyi beklediğini tespit etti. Polis
, işyerinde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.