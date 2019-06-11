Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Taşla camı kırıp cep telefonlarını çaldılar
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KOCAELİ Taşla camı kırıp cep telefonlarını çaldılar

6 saat önce

Taşla camı kırıp cep telefonlarını çaldılarKocaeli'nin Körfez ilçesinde, telefon bayisinin camı taş atıp kırarak içeri giren hırsızlar 20 saniye içerisinde 1 bilgisayar ile 4 telefonu çalıp kaçtı.

Taşla camı kırıp cep telefonlarını çaldılar
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, telefon bayisinin camı taş atıp kırarak içeri giren hırsızlar 20 saniye içerisinde 1 bilgisayar ile 4 telefonu çalıp kaçtı.
Saat 04.00 sıralarında, Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu bayisinin önüne gelen 2 kişi, taş atarak camı kırdı. 2 hırsız daha sonra vitrin camını tekme atıp, elleriyle iterek camın yere düşmesini sağladı. İçeri giren hırsızlar, bir dizüstü bilgisayar ile 4 cep telefonunu çaldı. Her şey 20 saniye içerisinde olurken, camın kırıldığını duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, işyeri sahiplerine bilgi verdi. İşyeri ve çevredeki kameraları izleyen polis, 2 kişinin plakası bulunmayan bir otomobil ile dükkanın bulunduğu yere geldiğini, otomobilde bir kişinin 2 kişiyi beklediğini tespit etti. Polis, işyerinde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
KOCAELİ Taşla camı kırıp cep telefonlarını çaldılar
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:08 Kaynak: DHA
Polis, Körfez, Kocaeli, Güncel
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