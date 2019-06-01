KOCAELİ TATİL YOLUNDA ARAÇ KUYRUĞU 30 KİLOMETREYE ULAŞTI
1 saat önce
Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:41 Kaynak: DHA
tatiline çıkanların TEM Otoyolu
'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. İzmit Alikahya
mevkiinden başlayan araç yoğunluğu, Körfez
ilçesinde bulunan Hereke
Gişeler mevkiine kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca uzadı. D-100 Karayolunun Ankara
istikametinde de araç yoğunluğu yaşanırken, araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
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