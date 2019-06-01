Son Dakika Haberleri: KOCAELİ TATİL YOLUNDA ARAÇ KUYRUĞU 30 KİLOMETREYE ULAŞTI
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KOCAELİ TATİL YOLUNDA ARAÇ KUYRUĞU 30 KİLOMETREYE ULAŞTI

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. İzmit Alikahya mevkiinden başlayan araç yoğunluğu, Körfez ilçesinde bulunan Hereke Gişeler mevkiine kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca uzadı. D-100 Karayolunun Ankara istikametinde de araç yoğunluğu yaşanırken, araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
KOCAELİ TATİL YOLUNDA ARAÇ KUYRUĞU 30 KİLOMETREYE ULAŞTI
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:41 Kaynak: DHA
Alikahya, İzmit, TEM Otoyolu, Ramazan Bayramı, Güncel
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