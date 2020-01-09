Kocaeli tatilciler, kartepe'de eğlenmenin keyfini çıkardı - Son Dakika
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Kocaeli tatilciler, kartepe'de eğlenmenin keyfini çıkardı

6 saat önce

Tatilciler, Kartepe'de eğlenmenin keyfini çıkardıKOCAELİ'de kayak merkezi Kartepe'de kar kalınlığı 1 metre 40 santime ulaştı.

Tatilciler, Kartepe'de eğlenmenin keyfini çıkardı

KOCAELİ'de kayak merkezi Kartepe'de kar kalınlığı 1 metre 40 santime ulaştı. Karla kaplı tepelerden botlarla kayanlar eğlenmenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartepe'nin bin 850 metre rakıma sahip tepe noktasında kar kalınlığı 1 metre 40 santime ulaştı. Kış tatili için Kartepe'ye gelenler ile günübirlik tatilciler kızak, kayak ve snowboard yaptı. Oteller bölgesindeki 17 kayak pistinin de sorunsuz şekilde işlediği Kartepe'de, hafta sonu tatilci yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Kartepe yolu üzerinde bulunan tesisler de tatilcilerle doldu. Tatilciler karla kaplı tepelerden botlarla kaydı. Tepeden aşağı kayarken bazıları yuvarlanırken, yine de eğlenmeye devam ederek botlarla kaymaya devam etti. Kartepe'ye gelen Arap turistler beyaz güzelliğin içerisinde fotoğraf çektirdi.

Kayak merkezi yolunda kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücüleri yolda kaldı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerledi. Belediye ekipleri kayak merkezi yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

ZİNCİR TAKILMADAN ÇIKILMIYOR

Kartepe'de araçlara zincir takan Osman Tarı, "Kartepe çok iyi, güzel, biraz da soğuk. Burada zincir takıyoruz. Mahsur kalanlar çok olmuyor ama yine de insanları kurtarıyoruz. Yola çıkacak olanlar kar lastikleri olsa da zincirlerini taksınlar. Daha güvenli olur." dedi.

Ailesi ile kar tatiline gelen Okan Bekdemir, " İstanbul'dan geldik ama yanımıza zincir almamışız. Burada zincir takmaya mecbur kaldık. Bu kadarını hiç beklemiyorduk. İstanbul'da yağmur var. Burada ise kar, don ve buz var. Buraya zincirsiz kesinlikle gelmesinler. Kartepe çok güzel, daha önce de gelmiştim. Kartepe'yi herkese öneriyorum. Kartepe'de hiçbir problem yok ama zincirsiz gelmesinler. Kışlık lastik ve zincir mutlaka olmalı." diye konuştu.

Kocaeli tatilciler, kartepe'de eğlenmenin keyfini çıkardı

Türkiye, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
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