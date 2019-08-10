KOCAELİ TATİLCİLER, KOCAELİ'DE YOLLARI KİLİTLEDİ

Kurban Bayramı tatili için yollara çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde trafiği kilitledi.

Kurban Bayramı tatili için yollara çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde trafiği kilitledi. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda trafik yavaş ilerlerken, arıza yapan araçlar ve maddi hasarlı kazalar zaman zaman ulaşımı durdurdu.

Dün mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Yoğunluk sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinden itibaren de TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yaşanan yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşladı. İzmit'ten Gebze'ye kadar oluşan kesimde de yoğunluk yaşanırken, özellikle İzmit'te Korutepe ve Gültepe ile viyadükler kesiminde araçlar adım adım ilerledi. TEM Otoyolu'nda oluşan yoğunluktan kaçan sürücüler ise D-100 Karayolu'nu kullandı. D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde de yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir istikametine gidecek olanlar, Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Osmangazi Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanırken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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