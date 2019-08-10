KOCAELİ Tatilciler, Kocaeli'de yolları kilitledi
31 dakika önce
Tatilciler, Kocaeli'de yolları kilitledi(2)YOĞUNLUK SONA ERDİKurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:32 Kaynak: DHA
Tatilciler, Kocaeli
'de yolları kilitledi(2)
YOĞUNLUK SONA ERDİ Kurban Bayramı
'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM Otoyolu
ve D-100 Karayolu
Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi. Yoğunluğun azalmasıyla trafiğin akışı da hızlandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı Erdoğan'ın bayram mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz MHP'li Akçay: "Bizim bakanlık gibi bir beklentimiz yok" 7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu