KOCAELİ Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı -

Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı (2)KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK AKICIKurban Bayramı tatillerini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar bayramın son gününde Kocaeli geçişinde gün içerisinde belirli aralıklarla yoğunluk oluşturdu.

Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı (2)

KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK AKICI

Kurban Bayramı tatillerini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar bayramın son gününde Kocaeli geçişinde gün içerisinde belirli aralıklarla yoğunluk oluşturdu. Akşam saat 19.00 sıralarında trafik akıcı bir hale dönüştü. Gün içerisinde Sapanca ilçesinde başlayan yoğunluk İzmit Hatipköy geçişine kadar uzandı. Zaman zaman oluşan maddi hasarlı kazalarla trafik durma noktasına ulaştı. Akşam saatlerinde yoğunluk azalarak TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişinde akıcı bir trafik yaşandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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