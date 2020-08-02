KOCAELİ Tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika

Tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı
KURBAN Bayramı tatilinden dönenlerin yolculuğu başladı. Yola erken çıkanlar TEM Otoyolu İzmit geçişinde yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş yolculukları başladı. Yola erken çıkanlar, TEM Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri mevkiinde yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk oluşturdu. İzmit Doğu Gişelerinde başlayan araç yoğunluğu yaklaşık 15 kilometre sonra İzmit Batı Gişelerinde sona erdi. Yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı.