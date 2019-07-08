Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Tatile çıkan ailenin evi yandı
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KOCAELİ Tatile çıkan ailenin evi yandı

35 dakika önce

Tatile çıkan ailenin evi yandıİZMİT'te, tatile çıkan bir ailenin evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Tatile çıkan ailenin evi yandı
İZMİT'te, tatile çıkan bir ailenin evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Gece saatlerinde İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda 3 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. Tatil için Aydın'da olan Yasin Ördem ve ailesinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen hedenle çıkan yangın kısa sürede bütün evi sardı. Daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ Tatile çıkan ailenin evi yandı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
İtfaiye, İzmit, Güncel
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