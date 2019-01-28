Son Dakika Haberleri: Kocaeli Tavuklara Yem Verirken Balkon Düştü

Kocaeli Tavuklara Yem Verirken Balkon Düştü

42 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Büşra Turan (25) iddialara göre bahçede beslediği tavuklara yem atmak için balkona çıktığı sırada dengesini kaybedip 3'üncü kattan aşağıya düştü.

Kocaeli Tavuklara Yem Verirken Balkon Düştü, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Büşra Turan (25) iddialara göre bahçede beslediği tavuklara yem atmak için balkona çıktığı sırada dengesini kaybedip 3'üncü kattan aşağıya düştü. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde Derinci ilçesi Çınarlı Mahallesi Topçu sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Büşra Turan kahvaltı yapmak için ocağa tencere koyduktan sonra bahçede beslediği tavuklara yem atmak için balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Turan 3'üncü kattan aşağıya düştü. Olayı gören komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Büşra Turan'ın ocağa koyduğu tencere ise bir süre sonra ısınması nedeniyle alev aldı.

Dumanı gören komşularının haber vermesiyle eve gelen itfaiye ekipleri mutfakta çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yaşanan olayda mutfakta küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, Büşra Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Sabah, Derince, Kocaeli, 3. Sayfa
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