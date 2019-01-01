Son Dakika Haberleri: Kocaeli Tek Başına Yaşayan Yaşlı Adam Yanarak Öldü

Kocaeli Tek Başına Yaşayan Yaşlı Adam Yanarak Öldü

1 saat önce

İzmit'te, tek başına yaşayan şizofreni hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Ahmet Atalay Erişen, evde çıkan yangında yanarak öldü.

İzmit'te, tek başına yaşayan şizofreni hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Ahmet Atalay Erişen, evde çıkan yangında yanarak öldü. Ahmet Atalay Erişen'in daha önce evini yakmaya çalıştığı iddia edildi.

Yangın sabah saatlerinde, Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Atalay Erişen'in tek başına yaşadığı 6 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler evi sararken, bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, Ahmet Atalay Erişen'in yanarak öldüğü belirlendi. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ahmet Atalay Erişen'in daha önce evini yakmaya çalıştığı iddia edildi. Olay yerinde incelemede bulunulurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:30 Kaynak: DHA

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