Son Dakika Haberleri: Kocaeli telefon dolandırıcısı inşaat işçisi çıktı
Son Dakika Güncel Kocaeli telefon dolandırıcısı inşaat işçisi çıktı

Kocaeli telefon dolandırıcısı inşaat işçisi çıktı

6 saat önce

Telefon dolandırıcısı inşaat işçisi çıktıKocaeli'de, kendisini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi FETÖ ile bağlantısı olduğu yalanıyla kandırarak paralarını alan telefon dolandırıcısı H.B.(23) çalıştığı havaalanı şantiyesinde yakalandı.

Telefon dolandırıcısı inşaat işçisi çıktı

Kocaeli'de, kendisini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi FETÖ ile bağlantısı olduğu yalanıyla kandırarak paralarını alan telefon dolandırıcısı H.B.(23) çalıştığı havaalanı şantiyesinde yakalandı.

İzmit'te yaşayan M.T.'yi (78) arayan telefon dolandırıcısı kendisini polis olarak tanıtarak, FETÖ terör örgütüyle bağlantısı çıkması sebebiyle evindeki paraların incelenmesi gerektiğini söyledi. Telefon dolandırıcısına inanan M.T. 6 bin Euro ile 32 bin dolarını verdi. Aynı kişi, aynı yöntemle Z.Ü.'yü de kandırdı. Z.Ü. İzmit'ten Gebze'ye giderek 36 bin TL parayı verdi. Dolandırıldıklarını anlayan kişilerin ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayları aynı kişinin gerçekleştirdiği şüphesi üzerinde durarak çalışma başlattı.

M.T. ve Z.Ü.'nün paraları teslim ettikleri bölgelerdeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, paraları alan dolandırıcının ticari taksi ile bölgeden ayrıldığını belirledi. Polis, dolandırıcının benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olan H.B. olduğunu tespit etti. Polis, H.B.'yi işçi olarak çalıştığı İstanbul Havalimanı şantiyesinde gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli telefon dolandırıcısı inşaat işçisi çıktı

Kocaeli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:24 Kaynak: DHA
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